Norveçli Sander Konyaspor’da! Hangi pozisyonda oynayacak?

Konyaspor, 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Anadolu Kartalı son olarak, Norveç’in Viking takımında top koşturan Sander Svendsen ile anlaşma sağladı. An itibariyle Konya’da bulunan oyuncu; sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Konyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlk olarak Başakşehir'den ayrılan kanat oyuncusu Deniz Türüç'ü renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, daha sonrasında ise Norveçli orta saha Sander Svendsen'i kadrosuna kattı. Peki, bu transferin detayları ne?

Çağdaş Atan Avrupa maçında beğendi!

Konyaspor'un yeni transferlerinden Sander Svendsen, teknik direktör Çağdaş Atan'ın özel olarak istediği bir isim oldu. Atan daha önceki Başakşehir kariyerinde Viking ile Avrupa arenasında karşılaşmış, Sander Svendsen'i ise o maçta beğenerek takibine almıştı. Çağdaş Atan, en beğendiği ismi Anadolu Kartalı'nda da görmek istedi.

Hangi pozisyonda oynayacak?

Norveçli oyuncu Sander Svendsen'in, Konyaspor'da hangi pozisyonda oynayacağı merak konusu oldu. Svendsen Çağdaş Atan'ın raporuna göre 8 ve 10 numara bölgelerinde görev alacak. Takıma yapılacak diğer takviyelere göre oyuncunun alternatif mevkii de devreye girebilir.

Bonservis ödendi mi?

Konyaspor'un Sander Svendsen'e herhangi bir bonservis ödeyip ödemediği merak konusu oldu. Norveç'te ligin sona ermesiyle Sander Svendsen boşa çıkarken, Konyaspor eski kulübü olan Viking'e herhangi bir ücret ödemedi.

Sözleşme süresi kaç yıl?

Sander Svendsen'in sözleşme süresi de merak konusu oldu. An itibariyle Norveçli oyuncuyla 1,5 yıllık anlaşma sağlanırken; özel opsiyonla bu süre 1 daha uzatılabilecek. Yani kağıt üzerinde 1,5, özel opsiyonla birlikte bu süre 2,5 yıla çıkabilecek.

(Hasan Yıldırım)