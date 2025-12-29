Meram’da aileler tenis kortunda buluştu

Meram Belediyesi tarafından ailelere yönelik düzenlenen Yıl Sonu Aile Kort Tenis Turnuvası heyecanlı anlara sahne oldu. Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Merkezi’nde düzenlenen turnuvada anne ve babalar çocuklarıyla beraber tenis kortunda ter döktü.
Meram Belediyesi tarafından yıl sonu Aile Kort Tenisi Turnuvası düzenlendi. Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda aileler sporun birleştirici gücüyle kortta ter döktü.
Turnuvada anne, baba ve çocuklar birlikte korta çıkarak hem rekabetin hem de keyifli anların tadını çıkardı. Mix double, erkek ve kadın çiftler kategorilerinde toplam 34 takım, 71 tenis sever, dört gün boyunca centilmence mücadele etti. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, sporun aile bağlarını güçlendirmedeki rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.
İL TEMSİLCİSİ DIŞPINAR'DAN BAŞKAN KAVUŞ'A TEŞEKKÜR
Programda konuşan Tenis Federasyonu Konya İl Temsilcisi Ümit Dışpınar, böyle bir organizasyonun gerçekleşmesinde vesile olan Meram Belediyesi'ne teşekkür ederken; "Bu turnuvanın burada düzenlenmesinde, Konya'ya böyle modern bir spor tesisi kazandıran Meram Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş'a özellikle teşekkür ediyorum. Ailelerin ve gençlerin bir araya gelerek tenis oynayabilmesine imkân sağlayan bu tesis, bu tür organizasyonlar için büyük bir olanak sunuyor.” ifadelerini kullandı.
Meram Belediyesi tarafından sporu tabana yaymak ve aileleri sporla buluşturmak amacıyla düzenlenen turnuva, ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
