İlk yardım hayat kurtarır! Konya’da 9 bini aşkın kişi eğitim aldı

Kaza, afet ya da ani sağlık sorunları… Hayatın her anında ilkyardım bilgisi hayati önem taşıyor. Konya’da bu bilinçle yürütülen ilkyardım eğitimleri, 2025 yılı boyunca rekor katılıma sahne oldu. Konya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İlkyardım Birimi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından gelen yoğun taleple binlerce kişiye eğitim verdi.

Eğitimler öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet İl Müdürlüğü, AFAD ve Karayolları İl Müdürlüğü personeline yönelik olarak gerçekleştirilirken, il genelinde çok sayıda kurum ve kuruluş da bu eğitimlerden faydalandı.

Üç farklı eğitim modeli

İlkyardım Birimi tarafından verilen eğitimler üç ana başlık altında yürütülüyor. 16 saatlik Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi, teorik ve uygulamalı anlatım ile sınavdan oluşurken, katılımcılar 3 yıl geçerli sertifika almaya hak kazanıyor.

8 saatlik İlkyardım Güncelleme Eğitimi ile sertifikaların geçerliliği yine 3 yıl uzatılıyor. 2 saatlik İlkyardım Farkındalık Eğitimi ise toplumda ilkyardım bilincini artırmayı hedefliyor.

2025 yılında yapılan 20 sınavda 4 bin 576 kişi belge aldı

Konya'da faaliyet gösteren 12 özel ve 3 kamu İlkyardım Eğitim Merkezi bulunuyor. Özel İlkyardım Eğitim Merkezlerinde eğitim alan kursiyerler için 2025 yılı içerisinde Dursun Fakih Anadolu Lisesi'nde 20 ayrı genel sınav düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 100 kişilik İlkyardım Eğitmeni kadrosu tarafından gerçekleştirilen sınavlar sonucunda 4.576 kişi ilkyardım belgesi almaya hak kazandı.

Sınavlarda kullanılan dijital optik okuma sistemi sayesinde insan kaynaklı hatalar en aza indirilirken, sonuçlar kısa sürede açıklanarak sınav süreçleri hızlandırıldı.

Eğitmen kadrosu güçlendirildi

Konya genelinde faaliyet gösteren 4 Özel İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi aracılığıyla yıl içerisinde 9 grup için eğitici eğitimleri düzenlendi. Yapılan sınavlar sonucunda 59 yeni ilkyardım eğitmeni, il genelindeki eğitmen havuzuna katıldı.

9 bini aşkın kişiye ilkyardım eğitimi

2025 yılı eğitim verilerine göre; İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2.200 kişiye, Özel İlkyardım Eğitim Merkezleri aracılığıyla ise 7.431 kişiye ilkyardım eğitimi verildi. Böylece il genelinde toplam 9.631 kişi ilkyardım eğitimi alarak olası acil durumlara karşı bilinçlendirildi. Toplumun ilkyardım konusunda farkındalığının artırılması amacıyla 2000 kişiye farkındalık eğitimleri düzenlenerek belge almanın önemi vurgulandı.

