Konya siyasetinde acı kayıp! İlçe Başkanı vefat etti

Konya’da siyaset camiasının acı günü. İlçe Başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, Derbent İlçe Başkanı Ali Eriş'in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurdu. Eriş'in vefatı, parti teşkilatında ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu.
İl Başkanı Demirel'den Taziye Mesajı
Acı haber, Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Derbent İlçe Başkanımız Ali ERİŞ'in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.İlçe Başkanımız Ali ERİŞ'e Allah rahmet,başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”