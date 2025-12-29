Başkan Altay: “Bütün gücümüzle şehrimizin raylı sistem ağını güçlendirmeye gayret ediyoruz”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Adliye-Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Tramvay Hattı çalışmalarında incelemelerde bulundu. Yılın ilk aylarında Adliye-Şehir Hastanesi tramvayını Konyalıların hizmetine sunmayı planladıklarını belirten Başkan Altay, “Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi etabında da artık imalatların sonlandırılmasıyla ilgili süreçleri takip ediyoruz. Bakanlığımızın yürüttüğü İkinci etapta çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hava şartlarına rağmen ekipler yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bütün gücümüzle şehrimizin raylı sistem ağını güçlendirmeye gayret ediyoruz” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın birinci etabı ile Adliye – Şehir Hastanesi raylı sistem bağlantısında sona yaklaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın raylı sistem ağını güçlendirecek her iki hatta da incelemelerde bulunarak gelinen son durum hakkında bilgi aldı.
İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Altay, Konya'ya önemli raylı sistem yatırımları kazandırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, Adliye-Şehir Hastanesi, Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi etabında çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.
Adliye'den Şehir Hastanesi'ne yılın ilk aylarında ulaşacak tramvayı Konyalıların hizmetine sunmayı planladıklarını kaydeden Başkan Altay, "Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi etabında da artık imalatların sonlandırılmasıyla ilgili süreçleri takip ediyoruz. Bazı kavşaklarda bağlantılar yapıyoruz. Bakanlığımızın yürüttüğü İkinci etapta çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bir taraftan Aslım Caddesi'nde raylı sistem çalışmalarına devam ederken bir taraftan da Aslım-TÜMOSAN Kavşağı'nda ve Otogar Kavşağı'nda trafiği yukarıya almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah tamamlandığında Stadyum ve Aksaray Yolu'ndan Aslım Sanayi ve Şehir Hastanesi'ne kadar olan 21.1 kilometrelik bir tramvay hattını şehrimize kazandırmış olacağız. Hava şartlarına rağmen ekipler yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bütün gücümüzle şehrimizin raylı sistem ağını güçlendirmeye gayret ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
