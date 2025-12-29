GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,97
EURO
50,49
STERLİN
58,15
GRAM
6.128,48
ÇEYREK
10.068,28
YARIM ALTIN
20.038,27
CUMHURİYET ALTINI
39.950,00
SPOR Haberleri

Konyaspor’un Trabzonspor’dan transferi sağlık kontrolleri için Konya’da

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor’un Trabzonspor’dan transferi sağlık kontrolleri için Konya’da

Konyaspor, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Yeşil-beyazlı ekip, Trabzonspor'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Arif Boşluk transferinde sona geldi. Prensip anlaşmasına varılan genç futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Konya'ya geldi.

SAĞLIK KONTROLLERİ İÇİN KONYA'DA

Konyaspor ile Trabzonspor arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Arif Boşluk, sağlık kontrolleri için Konya'ya davet edildi. 24 yaşındaki sol bek, kulübün belirlediği sağlık programına dahil olurken, kontrollerin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Oyuncunun da yeşil-beyazlı formayı giymeye istekli olduğu öğrenildi.

3,5 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre taraflar arasında 3,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşması sağlandı. Sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması halinde Arif Boşluk'un kısa süre içerisinde resmi olarak Konyasporlu olması bekleniyor. Yönetimin, transferi tamamladıktan sonra kamuoyuna resmi açıklamayı yapacağı ifade edilirken, taraftarlar da yeni transferi heyecanla bekliyor.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER