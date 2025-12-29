Konyaspor’un Trabzonspor’dan transferi sağlık kontrolleri için Konya’da

Konyaspor, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Yeşil-beyazlı ekip, Trabzonspor'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Arif Boşluk transferinde sona geldi. Prensip anlaşmasına varılan genç futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Konya'ya geldi.
SAĞLIK KONTROLLERİ İÇİN KONYA'DA
Konyaspor ile Trabzonspor arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Arif Boşluk, sağlık kontrolleri için Konya'ya davet edildi. 24 yaşındaki sol bek, kulübün belirlediği sağlık programına dahil olurken, kontrollerin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Oyuncunun da yeşil-beyazlı formayı giymeye istekli olduğu öğrenildi.
3,5 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATMASI BEKLENİYOR
Edinilen bilgilere göre taraflar arasında 3,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşması sağlandı. Sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması halinde Arif Boşluk'un kısa süre içerisinde resmi olarak Konyasporlu olması bekleniyor. Yönetimin, transferi tamamladıktan sonra kamuoyuna resmi açıklamayı yapacağı ifade edilirken, taraftarlar da yeni transferi heyecanla bekliyor.
(Meltem Aslan)