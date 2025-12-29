BAL’da nefes kesen hafta!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Konya temsilcileri 1922 Akşehirspor, Ereğlispor ve Kulu Belediyespor; 12. hafta maçlarını geride bıraktı. Peki, Konya takımları geride kalan hafta nasıl sonuçlar elde etti? İşte detaylar…
BAL'da yer alan Konya temsilcileri kritik süreci 2 galibiyet ve 1 beraberlik de geçti. Ereğlispor evinde ağırladığı Antalya temsilcisi Kumluca Belediyespor'u 2-0 ile geçerek 23 puanla liderliğini sürdürdü.
Kulu Belediyespor ise ligin son sırasındaki Denizli temsilcisi Akkonakspor'u yine 2-0 ile geçerek puanını 14'e yükseltti. Zirve ortaklarından birisi olan 1922 Akşehirspor ise; Afyonkarahisar deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek puanını 20'ye çıkarttı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”