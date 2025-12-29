Konya Büyükşehir Bandırma’da doğrandı!

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 17. haftasında çıktı Bandırma Bordo deplasmanında adeta doğrandı! Maçın son periyodunda ciddi hakem hatalarına maruz kalan sarı-siyahlılar, müsabakayı 85-83’lük skorla kaybederek bu sezonki 3. mağlubiyetini aldı.
Konya Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmanın ardından yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada; "Sahada mücadele eden Bandırma Bordo takımını tebrik ederiz. Ancak karşılaşmanın özellikle son bölümlerinde maçın sonucuna doğrudan etki eden, kamuoyunun da net şekilde gördüğü hakem hatalarını kabul etmemiz mümkün değildir” denildi.
"Hakemi tekrar istemiyoruz”
Açıklamanın kalan kısmında; "Karşılaşmanın kritik anlarında verilen yanlış kararlar, müsabakanın adil yönetilmediği yönünde ciddi soru işaretleri doğurmuştur. Bu bağlamda, maçın baş hakemi Umut Özgün Ergün'ün, bundan sonraki maçlarımızda görevlendirilmesini istemediğimizi açıkça ifade ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
"Hatalı kararları herkes gördü”
Yazılı açıklamanın son bölümünde ise; "Müsabakanın son anlarında verilen hatalı kararlar yalnızca kulübümüz tarafından değil, basketbol kamuoyu tarafından da açıkça görülmüştür. Konunun takdirini kamuoyuna ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun değerlendirmesine bırakıyoruz” denildi.
