Kabine ve siyasilerden şehit polislerimiz için taziye mesajı

Yalova’daki operasyonda DEAŞ’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 3 polisimiz için Kabine üyeleri ve siyasiler taziye mesajları yayımlandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mesajında operasyonda şehit düşen kahraman polislerin acısını paylaştığını belirterek, "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehid olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "başsağlığı" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mesajında, "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

"Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, terörle mücadelenin kesintisiz süreceği vurgusunu yaparak şu mesajı paylaştı;

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar temenni ediyor, fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımızın her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum. Terörle mücadelemiz, milletimizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla devam edecektir.

"Terör insanlığın düşmanıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, şunları kaydetti;

Yalova'da DAEŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman Emniyet Güçlerimizin ve milletimizin başı sağolsun. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir.

"5 şüpheli gözaltına alınmıştır"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit olan kahraman polislerimiz için Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diledi.

Yılmaz, "Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

