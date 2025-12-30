GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,03
EURO
50,55
STERLİN
58,21
GRAM
6.222,65
ÇEYREK
10.224,52
YARIM ALTIN
20.349,81
CUMHURİYET ALTINI
40.571,16
GÜNCEL Haberleri

Suriye’de yeni banknotlar tanıtıldı: Esad’ın portreleri kaldırıldı

Suriye’de yeni banknotlar tanıtıldı: Esad’ın portreleri kaldırıldı
Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin iki sıfırın atıldığı yeni banknotlar tanıtıldı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, “Gerçek kalkınma sadece sıfır atmakla değil, üretim, istihdam ve güçlü bir bankacılık sistemiyle mümkün“ dedi.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni banknotlar ve para sistemi kamuoyuna tanıtıldı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, bakanlar ve yetkililerin katıldığı törende, yeni banknot tasarımları başkent Şam'daki Merkez Bankası binasına yansıtılarak halka tanıtıldı. 

Eş-Şara'nın törendeki konuşması da Merkez Bankası binasına yansıtılarak halkın izlemesi sağlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen tanıtıma halk büyük ilgi gösterdi.

DEVRİMDEN BU YANA YÜZDE 30 DEĞER KAZANDI

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Hasriye yaptığı konuşmada, para biriminden iki sıfır atıldığını ancak bunun fiili değerde bir değişim oluşturmadığını, temel amacın ticari işlemleri kolaylaştırmak olduğunu açıkladı.

Devrimden bu yana liranın yüzde 30 değer kazandığını belirten Hasriye, eski rejimin "feci" ekonomik mirasının temizlendiğini vurguladı.

SURİYE TOPRAKLARINDAKİ BİTKİLERE YER VERİLDİ

Yeni banknotlarda eski rejim liderleri Hafız Esad ile devrik lider Beşar Esad'ın portreleri banknotlardan kaldırıldı. Yeni banknotlarda, Suriye topraklarında yetiştirilen ve önemli olan Şam gülü, karadut, turunçgil, pamuk, zeytin ve pamuk bitkilerine yer verildi.

Eş-Şara ise konuşmasında, bu değişimin eski dönemin kapandığının en net göstergesi olduğunu belirterek, gerçek kalkınmanın sadece sıfır atmakla değil, üretim, istihdam ve güçlü bir bankacılık sistemiyle mümkün olacağını ifade etti. Vatandaşlara itidal çağrısında bulunan eş-Şara, para değişiminin belirli bir takvimle yapılacağını ve panik havasının döviz kurlarını olumsuz etkilememesi gerektiğini hatırlattı. 

Eş-Şara, bu hamlenin dolar bağımlılığını azaltacağını ifade ederek, sürecin uzman şirketlerle titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Eş-Şara, Suriye'nin istikrarlı bir ekonomiyle müjdelerle dolu bir geleceğe ilerlediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER