GÜNCEL Haberleri

RTÜK’ten DEAŞ’a yönelik operasyona ilişkin medya kuruluşlarına uyarı

- Güncelleme Tarihi:

RTÜK’ten DEAŞ’a yönelik operasyona ilişkin medya kuruluşlarına uyarı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör örgütü DEAŞ’a yönelik Yalova’daki operasyona ilişkin medya kuruluşlarına uyarıda bulundu.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, eylem hazırlığında bulunduğu değerlendirilen DEAŞ terör örgütü üyelerine yapılan operasyonla ilgili sesli, yazılı ve görsel basında yapılan yayınların, soruşturmanın gizliliğini ihlal eder nitelikte olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, söz konusu olayla ve soruşturma dosyasına ilişkin her türlü haber, röportaj, görüntü, paylaşım ve benzeri yayınların yapılmaması, mevcut içeriklerin ise derhal yayından kaldırılmasına karar verildiği anımsatılan açıklamada, yayın yasağının, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi, kamu düzeni ve toplum güvenliğinin korunması, güvenlik güçlerinin görevlerini etkin ve güvenli biçimde yerine getirebilmesi amacıyla alındığı ve bağlayıcı nitelikte olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bu kapsamda, olay yerinden yayın yapılması, operasyonun seyri, güvenlik güçlerinin konuşlanma ve müdahale yöntemleri ve soruşturma sürecini etkileyebilecek her türlü görüntü, ses ve bilginin, resmi makamlar dışında herhangi bir kaynakla yayımlanması açıkça yasaktır. Yayın yasağına aykırı yayınların tespit edilmesi halinde, 6112 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Üst Kurulumuz tarafından idari yaptırım uygulanacağı, ihlal fiillerinin ayrıca değerlendirilerek müeyyide süreçleri gecikmeksizin uygulanacaktır."

Kaynak: AA

