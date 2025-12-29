Putin saldırıların sürdürüleceğini bildirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Zaporijya bölgesinin savunması için uzun yıllardır hazırlandığını belirterek, “Zaporijya’nın tümüyle özgürleştirilmesi için kısa süre içinde Doğu grubu ile ortaklaşa saldırıya devam etmek gerekiyor.” dedi.
Putin, Rus ordusunun Ukrayna'daki durumuna ilişkin üst düzey askeri yetkililerle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.
Rus ordusunun Ukrayna'da ilerleyişini sürdürdüğünü kaydeden Putin, "Ukrayna ordusu, tüm savaş hattı boyunca her yerde geri çekiliyor.” dedi.
Putin, Rusya ile Ukrayna sınırları arasındaki "güvenlik şeridinin” genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Bu, Rusya'nın sınır bölgelerinin güvenliğini sağladığı için çok önemli bir görev ve 2026 yılında da kesinlikle sürdürülmelidir.” diye konuştu.
Zaporijya bölgesindeki gelişmelere dair de değerlendirmelerde bulunan Putin, "Düşmanın, yıllardır orada savunma hazırlıkları yaptığını anlıyor ve bunun farkındayız. Önümüzde ne kadar zor bir durumun bizi beklediğini biliyoruz. Zaporijya'nın tümüyle özgürleştirilmesi için kısa süre içinde Doğu grubu ile ortaklaşa saldırıya devam etmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
Toplantıya katılan bazı Rus askeri yetkililer, Putin'e, Rus ordusunun Severskiy Donets nehri boyunca, Donetsk'teki Konstantinovka yerleşim yerinde, Sumi ve Slavyansk bölgelerinde ilerleme sağladığını bildirdi.
