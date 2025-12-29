GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

TOKİ Antalya Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak? 13 Bin Konut İçin Gözler Takvimde!

- Güncelleme Tarihi:

TOKİ Antalya Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak? 13 Bin Konut İçin Gözler Takvimde!
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kuralar başladı. Antalya’da yapılacak olan 13 bin 213 konut için başvuru yapan vatandaşlar, kura takvimini sorguluyor. Peki, Antalya TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte son durum...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde heyecan dorukta. 29 Aralık 2025 itibarıyla Adıyaman'da başlayan kura maratonu il il devam ederken, en fazla kontenjanın ayrıldığı illerden biri olan Antalya'da gözler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'den gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

Antalya TOKİ Kura Takvimi Yayınlandı mı?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından paylaşılan mevcut kura takviminde, Antalya için henüz net bir gün ve saat bilgisi yer almadı. Yetkililer, kura çekimlerinin etaplar halinde yapılacağını ve takvimde yer almayan illerin duyurularının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Güncel Kura Takvimi (29 Aralık - 7 Ocak)

Kura çekimleri şu an için Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerde yoğunlaşmış durumda:

29 Aralık Pazartesi: Adıyaman (6 bin 620 konut)

30 Aralık Salı: Hakkari ve Şırnak

5 Ocak: Siirt ve Van

6 Ocak: Mardin ve Ağrı

7 Ocak: Batman

Antalya'da Kaç Konut Yapılacak?

Proje kapsamında Antalya, Türkiye genelinde en çok konut inşa edilecek şehirler arasında yer alıyor. Toplamda 13 bin 213 sosyal konut hak sahiplerini bulacak. Merkezin yanı sıra ilçelerde de yapılacak olan konutlar, dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

TOKİ Kura Çekimi Canlı Nasıl İzlenir?

Kura çekimleri başladığında Antalya hak sahipleri, çekilişi noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde takip edebilecek. Kura günü geldiğinde yayınlar şu kanallar üzerinden yapılacak:

TOKİ resmi YouTube kanalı

www.toki.tv adresi

e-Devlet üzerinden kura sonucu sorgulama ekranı

Kaynak: Haber Merkezi

