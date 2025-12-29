8 ilde eğitime kar engeli

Yurdun bazı illerinde kar yağışı, don ve buzlanma etkisini sürdürüyor. 8 ilde eğitime yarın ara verildi.

Mardin'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Meteorolojik değerlendirmeler sonucunda, buzlanma ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkisini devam ettirmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

İl genelinde kar yağışı nedeniyle bugün de eğitime ara verilmişti.

Karabük



Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

Vali Mustafa Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Yavuz ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve özel gereksinimli personelin de yarın idari izinli sayılacağını ifade etti.

Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak bugün eğitime ara verilmişti.

Siirt



Siirt'te kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildiği, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ayrıca, olumsuz hava koşulları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kentte motosikletli kuryeler dahil her türlü motosikletin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.

Batman



Batman'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının daha da düşmesinin beklendiği ve buna bağlı buzlanma ile don riskinin artacağı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle yarın il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Kozluk, Beşiri, Gercüş ve Sason ilçeleri ile taşımalı eğitimin yapıldığı il merkezindeki okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verilmişti.

Bolu



Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime 30 Aralık Salı günü ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

Bolu'da 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışın bağlı olarak 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklanmıştı.

Öte yandan, Bolu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 245 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı 86 köy, ilçelerden Dörtdivan'da 10, Gerede'de 53, Mengen'de 56, Mudurnu'da 38 ve Yeniçağa'da 2 olmak üzere 245 köy yolu ulaşıma kapandı.

Köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak



Şırnak Üniversitesince, kentte etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün öğleden sonra ve yarın ara verildiği duyuruldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, senato kararıyla bugün ve yarın yapılması planlanan final sınavlarının cumartesi ve pazar gününe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Diyarbakır



Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yarın il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Paylaşımda, sürücülere de kış lastiği kullanmaları, trafik kurallarına uymaları ve yapılan uyarılara azami dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.

Elazığ



Elazığ'da yoğun buzlanma ve kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildi.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

