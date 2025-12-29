Diyarbakır’da Bugün Kar Yağacak mı 2025? Okullar Tatil mi? Diyarbakır Hava Durumu

Diyarbakır’da dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor; Valilik eğitime verilen aranın uzatıldığını duyurdu.

Diyarbakır genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve don riski hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar "Diyarbakır'da bugün kar yağacak mı?", "Kar ne zaman şiddetlenecek?" ve "Yarın okullar tatil mi?" sorularına kilitlendi. Valilikten yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için tatil kararı kesinleşti.

Diyarbakır'da Okullar Tatil mi? (30 Aralık Salı)



Diyarbakır Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre; il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 30 Aralık Salı günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Ayrıca; engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu veya kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı. Valilik, sürücüleri kış lastiği kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda özellikle uyardı.

Diyarbakır'da Bugün Kar Yağacak mı?



Bu gece Diyarbakır'da yer yer kar yağışı beklenirken, yağışlı havaya açık hava ve karla kaplanma ile birlikte dondurucu bir don olayı eşlik edecek. Gece saatlerinde sıcaklığın -1°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Diyarbakır'da Ne Zaman Kar Yağacak?



Meteorolojik tahminlere göre kar yağışı yılın son gününde de etkisini gösterecek. 31 Aralık Çarşamba günü şehir genelinde bulutlu, yer yer yoğun kar yağışlı ve karla kaplanma riskinin yüksek olduğu bir hava bekleniyor. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren yağış kesilse de dondurucu soğuklar şiddetini artıracak; 2 Ocak Cuma günü sıcaklıkların gece -14°C'ye, 3 Ocak Cumartesi günü ise -15°C'ye kadar düşmesiyle şehir adeta buz kesecek.

Diyarbakır Hava Durumu (8 Günlük)



Bu gece: Yer yer kar yağışı, karla kaplanma ve Don – Gece -1°C

Yarın (30 Ara Sal): Parçalı bulutlu ve Don – -3°C / 4°C

31 Ara Çar: Bulutlu, yer yer yoğun kar yağışı, karla kaplanma ve Don – -3°C / 0°C

1 Oca Per: Kar ve karla kaplanma ile birlikte Don – -2°C / 3°C

2 Oca Cum: Parçalı bulutlu ve şiddetli Don – -14°C / -2°C

3 Oca Cmt: Güneşli ve şiddetli Don – -15°C / -3°C

4 Oca Paz: Güneşli ve Don – -13°C / 0°C

5 Oca Pzt: Parçalı bulutlu ve Don – -10°C / 2°C

