GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,97
EURO
50,49
STERLİN
58,15
GRAM
6.128,48
ÇEYREK
10.068,28
YARIM ALTIN
20.038,27
CUMHURİYET ALTINI
39.950,00
YAŞAM Haberleri

Mardin’e Bugün Kar Yağacak mı 2025? Okullar Tatil mi? Mardin Hava Durumu

Mardin’e Bugün Kar Yağacak mı 2025? Okullar Tatil mi? Mardin Hava Durumu
Mardin’de dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor; eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Mardin genelinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar "Mardin'e bugün kar yağacak mı?", "Kar yağışı ne kadar sürecek?" ve "Yarın okullar tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. Valilikten yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte, buzlanma riski nedeniyle tatil kararı kesinleşti.

Mardin'de Okullar Tatil mi? (30 Aralık Salı)

Mardin Valiliği, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı yeni bir karar aldı. Meteorolojik değerlendirmeler sonucunda, 30 Aralık 2025 Salı günü Mardin genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün daha ara verildiği duyuruldu. Ayrıca; engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Mardin'e Bugün Kar Yağacak mı?

Bu gece Mardin'de yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, yağışlı havaya karla kaplanma ve dondurucu bir don olayı eşlik edecek. Sıcaklıkların gece saatlerinde -5°C seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor.

Mardin'e Ne Zaman Kar Yağacak?

Meteoroloji'nin 7 günlük tahminlerine göre kar yağışı yılın son günlerinde de etkisini hissettirecek. 31 Aralık Çarşamba günü bulutlu ve yer yer yoğun kar yağışlı bir hava beklenirken, rüzgarın da etkisiyle dondurucu soğuklar artacak. 1 Ocak Perşembe günü ise yer yer kar yağışı devam edecek. Yeni yılın ilk günlerinde sıcaklıkların gece -9°C'ye kadar düşmesi, buzlanma riskini en üst seviyeye çıkaracak.

Mardin Hava Durumu

Bu gece: Yer yer yoğun kar yağışı, karla kaplanma ve Don – Gece -5°C

Yarın (30 Ara Sal): Parçalı bulutlu ve Don – -3°C / -5°C

31 Ara Çar: Bulutlu, yer yer yoğun kar yağışı, rüzgar ve Don – -3°C / -5°C

1 Oca Per: Yer yer kar yağışı, rüzgar ve Don – 0°C / -5°C

2 Oca Cum: Parçalı bulutlu ve Don – -6°C / -8°C

3 Oca Cmt: Güneşli ve Don – -5°C / -9°C

4 Oca Paz: Güneşli ve Don – 0°C / -5°C

5 Oca Pzt: Parçalı bulutlu ve Don – 2°C / -2°C

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER