Karabük’te Bugün Kar Yağacak mı 2025? Okullar Tatil mi? Karabük Hava Durumu

Karabük’te yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi; okulların tatil süresi uzatıldı.

Karabük genelinde etkisini artıran dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı ile birlikte vatandaşlar, "Karabük'e bugün kar yağacak mı?", "Kar yağışı ne kadar sürecek?" ve en önemlisi "Yarın okullar tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. Valilikten gelen son dakika açıklamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler için tatil haberi kesinleşti.

Karabük'te Okullar Tatil mi? (Son Dakika)



Karabük Valisi Mustafa Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini bildirdi. Bu karar doğrultusunda, yarın il genelindeki tüm resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ve halk eğitimi merkezleri kapalı olacak. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve özel gereksinimli personel de idari izinli sayılacak.

Karabük'e Bugün Kar Yağacak mı?



Bugün Karabük'te yer yer kar yağışı ihtimali devam ederken, karla kaplanma riski ve don olayı şehre hakim olmaya devam ediyor. Gün içinde sıcaklıklar en yüksek 2°C dolaylarında seyretse de gece saatlerinde termometrelerin -3°C'ye kadar düşmesi bekleniyor.

Karabük'e Ne Zaman Kar Yağacak?



Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve dondurucu soğuklar yılın son ve yeni yılın ilk günlerinde etkisini sürdürecek. 31 Aralık Çarşamba ve 1 Ocak Perşembe günleri yoğun kar yağışı ve karla kaplanma olasılığı oldukça yüksek görünüyor. Bu süreçte gece sıcaklıklarının -7°C'ye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin 2 Ocak Cuma gününden itibaren yerini güneşli ama dondurucu bir havaya bırakması öngörülüyor.

Karabük Hava Durumu (7 Günlük)



Bugün: Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don – -3°C / 2°C

Yarın: Parçalı bulutlu, yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali – -2°C / 7°C

31 Ara Çar: Bulutlu, yer yer kar yağışlı, karla kaplanma ihtimali ve Don – -7°C / 4°C

1 Oca Per: Bulutlu, yer yer yoğun kar yağışı ve Karla kaplanma ile Don – -7°C / -3°C

2 Oca Cum: Güneşli ve Don – -7°C / 2°C

3 Oca Cmt: Güneşli ve Don – -1°C / 8°C

4 Oca Paz: Parçalı bulutlu – 4°C / 9°C

