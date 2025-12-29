Pazartesi Akşamı (29 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!

29 Aralık akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:

" Cennetin Çocukları (Yeni Bölüm)​" Bu Akşam Var mı?

Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır



Salı Akşamı Dizileri (29 Aralık)

Kanal Program (Saat 20:00 ve Sonrası) TRT 1 Cennetin Çocukları (Yeni Bölüm) ATV Kızıl Hare (Sinema) Show TV Sakar Şakir (Sinema) NOW TV Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Yeni Bölüm) Star TV Tam Gaz (Sinema) Kanal D Derinlerdeki Dehşet​ ( Yeni Bölüm )

TRT 1 Yayın Akışı (29 Aralık 2025)

Saat Program 14:45 Kasaba Doktoru 17:45 Lingo 19:00 Ana Haber 20:00 Cennetin Çocukları 00:15 Hara

