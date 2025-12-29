Elazığ’da Bugün Kar Yağacak mı 2025? Okullar Tatil mi? Elazığ Hava Durumu

Elazığ’da dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı alarmı; Valilik eğitime iki gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Elazığ genelinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesi ve kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar "Elazığ'da okullar tatil mi?", "Kar yağışı ne kadar sürecek?" ve "Buzlanma riski var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Valilikten gelen son dakika açıklamasıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına geniş kapsamlı bir tatil kararı alındı.

Elazığ'da Okullar Tatil mi? (30-31 Aralık)



Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda; 30 Aralık Salı günü beklenen yoğun buzlanma ve 31 Aralık Çarşamba günü öngörülen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Bu karar; il merkezi ve tüm ilçelerdeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların yanı sıra kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerini de kapsamaktadır. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel de bu tarihlerde idari izinli sayılacaktır.

Elazığ'da Bugün Kar Yağacak mı?



29 Aralık Pazartesi (Bugün) Elazığ'da yer yer hafif kar yağışı ve açık hava ile birlikte don olayı etkili olmaktadır. Gün içinde sıcaklık en yüksek 0°C ölçülürken, gece saatlerinde termometrelerin -5°C'ye kadar düşmesi beklenmektedir.

Elazığ'da Ne Zaman Kar Yağacak?



Meteorolojik tahminlere göre, asıl yağışlı sistem hafta ortasında etkisini gösterecek. 31 Aralık Çarşamba günü şehir genelinde yoğun kar yağışı ve karla kaplanma ile birlikte dondurucu soğuklar bekleniyor. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü de kar yağışının devam edeceği ve gece sıcaklığının -11°C'ye kadar gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Elazığ Hava Durumu (7 Günlük)



Bugün (29 Ara Pzt): Yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve Don – 0°C / -5°C

Yarın (30 Ara Sal): Parçalı bulutlu ve Don (Yoğun Buzlanma Bekleniyor) – -1°C / -5°C

31 Ara Çar: Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile Don – -3°C / -5°C

1 Oca Per: Yer yer kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma ile Don – -1°C / -11°C

2 Oca Cum: Güneşli ve Don – -8°C / -14°C

3 Oca Cmt: Parçalı bulutlu ve Don – -7°C / -14°C

4 Oca Paz: Güneşli ve Don – -3°C / -11°C

