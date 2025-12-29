Roma - Genoa: Olimpico’da Serie A Heyecanı! (29 Aralık 2025)

İtalya'da futbol akşamı! Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, taraftarı önünde mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Diğer tarafta Gian Piero Gasperini yönetimindeki Genoa, zorlu deplasmanda sürpriz yaparak alt sıralardan kurtulmanın peşinde. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar:
Maç Bilgileri ve Yayın Akışı
Tarih: 29 Aralık 2025 Pazartesi (Bugün)
Saat: 22:45
Yer: Stadio Olimpico (Roma)
Hakem: Marco Di Bello
Yayın: S Sport+ (Canlı)
Muheetemel İlk 11'ler
Daniele De Rossi ve Gian Piero Gasperini, bu kritik mücadele için şu kadroları tercih etti:
Roma (3-4-2-1)
Kaleci: Svilar
Savunma: Hermoso, Mancini, Ziółkowski
Orta Saha: Wesley, Koné, Cristante (K), Zeki Çelik
Hücum Arkası: Dybala, Soulé
Forvet: Ferguson
Genoa (3-5-2)
Kaleci: Sommariva
Savunma: Norton-Cuffy, Østigård, Vásquez (K)
Orta Saha: Vitinha, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin
Forvet: Otoa, Ekuban
Maç Öncesi Kritik Notlar
Puan Durumu: Roma 30 puanla 5. sırada bulunurken, Genoa 14 puanla 17. sırada yer alıyor. Roma kazanması durumunda Şampiyonlar Ligi potasına bir adım daha yaklaşacak.
Zeki Çelik İlk 11'de: Milli oyuncumuz Zeki Çelik, De Rossi'nin sağ kanattaki en büyük kozu olarak maça başlıyor.
Yıldız Faktörü: Roma'da Paulo Dybala'nın yaratıcılığı ve genç forvet Ferguson'un bitiriciliği maçın kaderini belirleyecek ana unsurlar.
