YAŞAM Haberleri

Roma - Genoa: Olimpico'da Serie A Heyecanı! (29 Aralık 2025)

Roma - Genoa: Olimpico’da Serie A Heyecanı! (29 Aralık 2025)
İtalya Serie A’nın 17. haftasında Roma, Stadio Olimpico’da Genoa’yı ağırlıyor. Milli futbolcumuz Zeki Çelik’in ilk 11’de başladığı bu kritik karşılaşma, ligin üst sıralarını ve küme düşme hattını yakından ilgilendiriyor.

İtalya'da futbol akşamı! Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, taraftarı önünde mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Diğer tarafta Gian Piero Gasperini yönetimindeki Genoa, zorlu deplasmanda sürpriz yaparak alt sıralardan kurtulmanın peşinde. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar:

Maç Bilgileri ve Yayın Akışı

Tarih: 29 Aralık 2025 Pazartesi (Bugün)

Saat: 22:45

Yer: Stadio Olimpico (Roma)

Hakem: Marco Di Bello

Yayın: S Sport+ (Canlı)

Muheetemel İlk 11'ler

Daniele De Rossi ve Gian Piero Gasperini, bu kritik mücadele için şu kadroları tercih etti:

Roma (3-4-2-1)
Kaleci: Svilar

Savunma: Hermoso, Mancini, Ziółkowski

Orta Saha: Wesley, Koné, Cristante (K), Zeki Çelik

Hücum Arkası: Dybala, Soulé

Forvet: Ferguson

Genoa (3-5-2)
Kaleci: Sommariva

Savunma: Norton-Cuffy, Østigård, Vásquez (K)

Orta Saha: Vitinha, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin

Forvet: Otoa, Ekuban

Maç Öncesi Kritik Notlar

Puan Durumu: Roma 30 puanla 5. sırada bulunurken, Genoa 14 puanla 17. sırada yer alıyor. Roma kazanması durumunda Şampiyonlar Ligi potasına bir adım daha yaklaşacak.

Zeki Çelik İlk 11'de: Milli oyuncumuz Zeki Çelik, De Rossi'nin sağ kanattaki en büyük kozu olarak maça başlıyor.

Yıldız Faktörü: Roma'da Paulo Dybala'nın yaratıcılığı ve genç forvet Ferguson'un bitiriciliği maçın kaderini belirleyecek ana unsurlar.

