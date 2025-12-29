Konyaspor’dan peş peşe transfer hamlesi! Galatasaray’dan geliyor
Yeşil-beyazlılar, Galatasaray forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile anlaşma sağladı.
Galatasaray'da yedek kalan Berkan Kutlu'nun Konyaspor'a transferi için geri sayım başladı. Yeşil-beyazlılar, orta sahasını güçlendirmek adına önemli bir hamle yaparken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Orta sahanın dinamosu olması beklenen milli futbolcunun transferi için geri sayım başladı.
Berkan'ın yüksek enerjisi ve yerli statüsündeki avantajı, Konyaspor'un elini oldukça güçlendirecek.
Sadece Berkan Değil! 3 Önemli İsim Daha Kadroda
Yeşil-beyazlı yönetim, sadece Berkan Kutlu ile yetinmedi. Takımın çehresini değiştirecek şu isimlerle de anlaşma sağlandı:
Deniz Türüç, Arif Boşluk ve Sander Svedsen ile de anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Kulüp yönetimi, söz konusu dört futbolcu için toplu imza töreni düzenlemeyi planlıyor.
Yeni transferlerle birlikte kadrosunu güçlendiren Konyaspor, hem ligde hem de sezon hedeflerinde iddialı bir yapı kurmayı amaçlıyor.
