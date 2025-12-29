Suriye’nin yeni banknotları tanıtıldı

Suriye’nin başkenti Şam’daki Konferanslar Sarayı’nda yeni Suriye banknotlarının tanıtım töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile devlet erkanı katılırken, ülkenin mevcut banknotlarının kademeli şekilde tedavülden kaldırılarak yeni paraya geçiş süreci başlatıldı.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri, törende yaptığı konuşmada, yeni banknotların ekonomik istikrar, şeffaflık ve para politikalarının yeniden yapılandırılması hedefleri doğrultusunda piyasaya sürüldüğünü söyledi.



Merkez Bankası'nın ulusal istikrarın temel direği olmayı hedeflediğini ifade eden Husri, "Paranın değerini değiştirmiyor, sadece sıfırları kaldırıyoruz." dedi.

İlk hedeflerinin prosedürleri sadeleştirmek ve halkın günlük hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Husri, ikinci hedefin ise para arzını kontrol altına almak ve piyasalarda fiili dolaşım değerini düzenlemek olduğunu kaydetti.



Yeni paraların dijital ödeme altyapısı ve bankacılık sistemi reformlarının önünü açacağını aktaran Husri, para değişiminin döviz kuruna doğrudan etki etmeyeceğini aksine halkı tekrar Suriye lirası kullanımına yönlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Para değişim sürecinin 90 gün içinde tamamlanacağını, ihtiyaç halinde sürenin uzatılabileceğini belirten Husri, geçiş döneminde fiyatlamaların hem eski hem yeni paralar üzerinden yapılacağını aktardı.

Husri ayrıca enflasyon artışı ya da fiyat yükselişi için bir zemin bulunmadığını sözlerine ekledi.

