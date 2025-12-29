GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit edildi

Güncelleme Tarihi:

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit edildi
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit oldu. Hamas, yeni sözcünün yer aldığı bir video paylaşarak, Ebu Ubeyde’nin “ümmetin sesi” olarak şehadet makamına ulaştığını açıkladı.

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana artırdığı soykırım saldırılarına karşı ümmetin onurunu müdafaa eden İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde dârı bekâya irtihal etti. Hamas, askeri kanadın yeni sözcüsüyle paylaştığı videoda üst düzey birçok şehidin ismini anarken, vicdanlı her insanın gönlünde taht kuran Ebu Ubeyde'nin de ismini şehitler kervanına kattı.

Yeni sözcünün Ebu Ubeyde'nin şehadet haberinin duyururken kullandığı sözler şunlar oldu:

"Bu makamda oturuyorsam, sen şehit olmuşsun diyedir. Bu makamın asıl sahibi sensin. Ümmetin güçlü sesi, ne büyüksün ki ey şehit kumandan Ebu Ubeyde; Kudüs'ün, direnişin ve Filistin halkının nabzıydın sen. Ümmetin evlatlarında sinelere kazınan derin etkiler bıraktın. Bir vakit olsun dahi, hiçbir güçlük altında halkının davasını bırakmadın. Onlara sabır verdin, gönüllerini ferahlattın, umut oldun. Nice suikastlara, saldırılara göğüs gerdin de İslamlık davandan geri adım atmadın. Bugün seni, ümmetimizin şehitler kervanına uğurluyoruz. Hakiki ismin ve künyen ile birlikte: Şehit Komutan Huzeyfe Semir Abdullah el-Kehlût..."

Kassam Tugayları Yeni Sözcüsü

"Müminlerden öyle kimseler vardır ki...'

Huzeyfe Semir Abdullah el-Kehlut'un şehadet haberinin duyurulduğu videoda, Kur'an-ı Kerim'in Ahzab Suresi 23. ayetine de atıfta bulunuldu. "Müminlerden öyle kimseler vardır ki; onlar Allah'a verdikleri sözden asla şaşmamışlardır. Kimisi o söze sadık kalıp Allah yolunda şehit olmuştur, kimisi de şehadet gününü beklemektedir."

Kaynak: Haber Merkezi

