GÜNCEL Haberleri

Ankara’da DEAŞ operasyonunda 17 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturmalar kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatlı 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına soruşturma başlattı.

Soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen, çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 11'i yabancı uyruklu, 6'sı Türk vatandaşı olmak üzere 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin tamamı yakalanmış olup Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediliyor.

Kaynak: AA

