İslam Tarihçiliğinin Ulu Çınarı Prof. Dr. Mustafa Fayda için vefa programı

Türkiye’de İlahiyat Fakülteleri bünyesinde İslam Tarihi Ana Bilim Dalının kurulup gelişmesinde öncü isimler arasında yer alan; eserleriyle İlk Dönem İslam Tarihi alanına önemli katkılar sunan Prof. Dr. Mustafa Fayda adına vefa programı düzenlendi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları iş birliğinde hazırlanan "İslam Tarihçiliğinin Ulu Çınarı Prof. Dr. Mustafa Fayda'ya Vefa Programı”, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta gerçekleştirildi.

Programa; Konya Valisi İbrahim Akın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, İslam Tarihçileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Tahsin Koçyiğit, Prof. Dr. Mustafa Fayda'nın ailesi, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Tertip Heyeti adına açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Özdemir, Prof. Dr. Fayda'nın yalnızca akademik üretimleriyle değil, ilme yaklaşımı, hocalık ahlakı ve insanî yönüyle de İslam tarihçiliğinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, hazırlanan armağan kitabının bu ilmi mirası kalıcı kılmayı amaçladığını ifade etti.

Konya'nın tarih boyunca ilim ve irfanla özdeşleşmiş bir şehir olduğundan bahsederek, Prof. Dr. Mustafa Fayda'nın bu geleneğin yaşayan temsilcilerinden biri olduğunu ifade eden Konya Valisi İbrahim Akın ise, Prof. Dr. Fayda'nın ilmi birikimiyle yalnızca akademik dünyaya değil, aynı zamanda toplumsal hafızaya da önemli katkılar sunduğunu, hazırlanan armağan kitabının ve düzenlenen vefa programının, ilme verilen değerin anlamlı bir göstergesi olduğunu söyledi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Prof. Dr. Mustafa Fayda'nın ilmi üretkenliği, hocalık ahlakı ve yetiştirdiği öğrencilerle kalıcı bir miras bıraktığını dile getirdi. İlmin sadaka-i cariye niteliğine dikkat çeken Rektör Zorlu, Fayda'nın faydalı ilmi ve ardında bıraktığı ilim insanlarıyla bu mirası fazlasıyla yerine getirdiğini belirterek, böyle bir vefa programına destek vermekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, konuşmasında Prof. Dr. Mustafa Fayda'nın Türkiye'de İslam tarihi çalışmalarına yön veren öncü isimlerden biri olduğunu söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilmi çalışmaları ve ilim insanlarını desteklemeyi önemsediklerini vurgulayan Koru, üç ciltlik armağan kitabının ilme vefanın somut bir nişanesi olduğunu ve gelecek kuşaklara değerli bir miras bırakacağının altını çizdi.

Prof. Dr. Mustafa Fayda'nın yalnızca bir akademisyen değil, aynı zamanda ilmi hikmetle buluşturan müstesna bir hoca olduğunu belirten Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi de, Fayda'nın ilim anlayışıyla birçok alanda yol açtığını ve özellikle İslam tarihi ile Türk din musikisi alanlarında akademik gelişmelere önemli katkılar sunduğunu dile getirdi ve Prof. Dr. Fayda'ya duyulan vefanın son derece yerinde olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Fayda'nın eserleri, ilmi yöntemi ve yetiştirdiği öğrencilerle nesiller arası bir ilim köprüsü kurduğunu belirten İslam Tarihçileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Tahsin Koçyiğit ise, armağan kitabının bu birikimi kayıt altına alan çok kıymetli bir çalışma olduğunu vurguladı.

Fayda'nın ilmi kişiliğini, kitap merkezli hayat anlayışını ve öğrencilerini yetiştirirken benimsediği yüksek akademik standartları anlatan Prof. Dr. Nuh Arslantaş, Prof. Dr. Fayda'nın yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda yol açan ve insan yetiştiren bir hoca olduğuna dikkat çekti.

Programın ilerleyen bölümünde, Prof. Dr. Mustafa Fayda'nın öğrencileri ve yakın çevresinde yer alan isimler söz alarak, hocanın akademik rehberliği, öğrencileriyle kurduğu özel bağ ve ilme adanmış hayatına dair hatıralarını paylaştı.

Konuşmaların ardından dini-tasavvufi müzik dinletisi gerçekleştirildi.Daha sonra Prof. Dr. Mustafa Fayda'nın aile efradı kürsüye gelerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Programın sonunda konuşan Prof. Dr. Mustafa Fayda, insanın yaratılış gayesinin ahlâk, sorumluluk ve imtihan bilinci üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak; nefis, tezkiye ve kurtuluş kavramlarını ele aldı.

İnsanın hem iyiliği hem kötülüğü yapabilme kabiliyetiyle yaratıldığını belirten Fayda, kurtuluşun nefsin yok edilmesiyle değil, terbiye edilmesiyle mümkün olduğunu ifade etti. Peygamber Efendimizin yalnızca "müjdeleyici ve uyarıcı” değil; aynı zamanda Kur'an'ı tilavet eden, ilmi öğreten ve insanı arındıran bir rehber olduğunu dile getiren Prof. Dr. Fayda, dinin özünün güzel ahlâk olduğunu ve İslam'ın bu ahlâkı inşa etmeyi hedeflediğini söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Fayda sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Efendim hepinize dedemin duasını söyleyerek minnettarlıklarımı ifade etmek istiyorum. Bütün bu hayra vesile olanlara minnettarım, teşekkür ediyorum. Cenabı hak sayinizi meşkur zenbinizi mağfur hizmetinizi makbul eylesin. İki cihanda aziz olun. Livâü'l-hamd sancağı altında cümlemiz cem olalım inşallah.”

Etkinlikte son olarak, Prof. Dr. Mustafa Fayda'ya; Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu tarafından ‘İslam Tarihçiliğinde Bir Ulu Çınar: Mustafa Fayda' adlı üç ciltlik armağan kitabının ilk nüshası ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi tarafından plaket takdim edildi.

Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

(Cumali Özer)