Konya dahil 21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı

Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar sürüyor.
Yalova'da dün yaşanan çatışmada üç polisin şehit olmasının ardından bu sabah yeni baskınlar yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 şehirde yapılan operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Operasyonların, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da gerçekleştiği bilgisini veren Yerlikaya, teröre fırsat verilmeyeceğini vurguladı.
114 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kentteki operasyona ilişkin yapılan açıklamada, 114 adrese saat 01.00'de eş zamanlı baskın yapıldığı kaydedildi. Kentteki baskınlarda 127 şüpheli yakalandı.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 41'inin Yalova saldırısı ile bağlantılı oldukları ve yılbaşı günü benzer bir saldırı gerçekleştirebileceklerinin değerlendirildiği bildirildi.
Açıklamada aynı zamanda terör örgütü adına illegal ders/sohbet etkinliği yapıp örgüte eleman kazandırmaya çalışan M.Y. isimli şüphelinin yakalandığı da ifade edildi.
Başsavcılık açıklamasında gözaltına alınan şüphelilerden 15'inin çatışma bölgeleriyle irtibatlı yabancı terörist olduğu belirtildi.
ANKARA'DA 17 GÖZALTI
Ankara'da da terör örgütü DAEŞ'e yönelik yeni bir operasyon yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında 11'i yabancı, altısı Türk vatandaşı 17 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, terör örgütü üyelerinin elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edildikleri belirtildi.
Gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
YALOVA'DA ÜÇ POLİS ŞEHİT OLDU
Terör örgütü DAEŞ'e yönelik yurt genelinde operasyonlar sürüyor.
Emniyet güçleri dün Yalova'da bir adrese baskın düzenlemiş, silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmıştı.
Çatışmada üç polis şehit olmuş; sekizi polis, biri bekçi dokuz kişi yaralanmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, altı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
DAEŞ OPERASYONLARI SÜRÜYOR
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü geçen da hafta terör örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirmişti.
DAEŞ'in Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında, başta gayrimüslim kişilere yönelik Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yaptığının belirlenmesi üzerine baskınlar yapılmıştı.
Terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen, ayrıca bir kısmı hakkında Türkiye ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında 137 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 115 şüpheli gözaltına alınmıştı.
SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİST YAKALANDI
26 Aralık günü ise MİT ve polisin ortak operasyonunda yeni yılda saldırı yapma hazırlığındaki DAEŞ'li terörist İbrahim Burtakuçin, Malatya'da yakalanıp gözaltına alınmıştı.
