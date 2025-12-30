GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Trabzon’un istediği Umut Konyaspor’da kaldı

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Trabzon’un istediği Umut Konyaspor’da kaldı

Konyaspor'un golcü oyuncusu Umut Nayir, Anadolu Kartalı'nda kaldı. Süper Lig'de attığı 8 golle yeşil-beyazlıların gol yükünü çeken, an itibariyle Süper Lig gol krallığındaki tek yerli isim olan Nayir, Trabzonspor'un transfer listesine girmişti.

Trabzon istedi ama…

Anadolu Kartalı'nın golcü oyuncusu Umut Nayir, Trabzonspor'dan gelen teklifi olumsuz olarak değerlendirdi. Konyaspor'un içinde bulunduğu durumu ve kendisine olan güveni göz önünde bulunduran Nayir, devre arası transfer döneminde takımda kalmak istediğini yeşil-beyazlı kurmaylara iletti. (Ali Asım Erdem)

 

