Konyasporlu Deniz takımdan ayrılıyor mu?

Konyaspor'un genç file bekçisi Deniz Ertaş, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve İspanya La Liga'dan bazı kulüplerin radarına girdi. Anadolu Kartalı'nın gelecek yatırımı olan 20 yaşındaki file bekçisinin akıbeti merak konusu oldu.
Nabız yoklandı ama…
Konyasporlu Deniz Ertaş'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. An itibariyle Anadolu Kartalı'na ulaşan resmi bir teklif olmazken, menajerler aracılığıyla oyuncu için nabız yoklandı. Deniz Ertaş, geride kalan transfer döneminde Trabzonspor'un listesinde yer almış ve spor kamuoyunu günlerce meşgul etmişti. (Hasan Yıldırım)