Feci kazada hayatını kaybeden doktor toprağa verildi
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde TIR’ın otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden genel cerrahi uzmanı Dr. Abdulkadir Akharman (30), memleketi Mersin’de toprağa verildi.
Kaza, 19 Aralık'ta Mardin-Diyarbakır kara yolu, Mazıdağı üç yolunda meydana geldi.
Şoförünün ismi öğrenilemeyen 80 ACJ 046 plakalı TIR, kavşaktan dönen 33 ARL 331 plakalı otomobile çarptı.Kazada otomobil sürücüsü olan ve Derik Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Dr. Abdulkadir Akharman, ağır yaralandı.
Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akharman, yaşam savaşını kaybetti.Akharman'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Akdeniz ilçesi kırsal Iğdır Mahallesi'ne getirildi.
Bekar olduğu belirtilen Abdulkadir Akharman, Iğdır Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan ailesi ve yakınları, gözyaşı döktü.
