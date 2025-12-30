Resimden seramiğe, müzikten dramalara: Karatay’da genç yeteneklerin eserleri sergilendi

Karatay Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nde eğitim alan öğrencilerin 2025 yılı güz döneminde hazırladığı eserler, Karatay Belediyesi Hizmet Binası girişinde açılan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Karatay Kültür ve Sanat Akademisi, 2025 yılı güz dönemini, öğrencilerin 13 hafta boyunca hazırladığı eserlerin sergilendiği bir etkinlikle tamamladı. Güz dönemi boyunca kursiyerler; sanat ve kültüre yönelik 11 farklı branşta düzenlenen atölyelerde hem yeteneklerini geliştirdi hem de geleceğe yönelik önemli kazanımlar elde etti. 13 hafta süren eğitimler kapsamında öğrenciler; Çini ve Seramik, Dil, Drama, Okuma, Akıl ve Zeka, Müzik, Ahşap, Bilişim, Resim, P4C ile Diksiyon ve Seslendirme atölyelerinde eğitim aldı.

Sanata ve genç yeteneklere verdiği önemle öne çıkan Karatay Belediyesi de öğrencilerin el emeği göz nuru eserlerine ev sahipliği yaptı. Sergide; Resim Atölyesi öğrencilerinin tuval üzerine çalışmaları, Çini ve Seramik Atölyesi'nde çamurun şekillendirilmesiyle ortaya çıkan ürünler yer aldı. Müzik Atölyesi öğrencileri ise piyano ve keman dinletileriyle sergiye ayrı bir renk kattı.

KILCA: YETENEKLİ ÇOCUKLARIMIZI ERKEN YAŞTA DESTEKLİYORUZ

Serginin açılışını Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yaptı. Açılışın ardından sergiyi gezen Başkan Kılca, eserleri tek tek inceleyerek öğrenciler ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Kültür ve sanata yapılan yatırımların, yetenekli çocukların keşfedilmesi ve doğru alanlarda eğitim almaları açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Kılca, müzikten resme, çiniden seramiğe, dramadan ahşap atölyelerine kadar birçok alanda çocukların gelişimine katkı sunduklarını söyledi. Hasan Kılca, yetenekli çocukların daha da gelişmesi için her zaman destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. Serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere, büyük bir özveriyle çalışan öğrencilere ve her zaman çocuklarının yanında olan ailelere teşekkür eden Başkan Kılca, ortaya çıkan eserlerin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

"SANATLA BÜYÜYEN NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Konuşmasının sonunda sanatla büyüyen, düşünen ve üreten bir nesil yetiştirmenin önemine dikkat çeken Başkan Kılca, "Her şey çocuklarımız için; onlar bizim geleceğimiz” dedi. Başkan Kılca, tüm vatandaşları hafta boyunca Karatay Belediyesi Hizmet Binası girişinde açık olacak sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu