Konya’da şiddet gördüğü 17 yıllık kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Olayda YENİ GELİŞME

Konya’da 17 yıllık eşini bıçakla öldürdükten sonra polisi arayarak teslim olan kadının, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tanık Ali Erkan Ş, maktul Ömer Ç'nin kendilerine doğum günü için eşi Şerife'nin yanına gideceğini söylediğini belirtti.

Birlikte doğum günü kutlanacak olan iş yerine gittiklerini dile getiren Ali Erkan Ş, şunları kaydetti:

"Maktulün sarhoş olduğunu görünce sanık biraz sinirlendi, aralarında tartıştılar, daha sonra hep birlikte Ömer'in arabasına bindik. Arabayı ben kullanıyordum, araçta giderken maktul ile sanık tartışıyorlardı. Tartışma sırasında maktul sanığa yumrukla vurdu, küfürler etti. Bunun üzerine sanık arabayı polis merkezine götürmemizi söyledi. Ben de ailevi sorun olduğu ve evde kendi aralarında halledebilecekleri düşüncesiyle eve gittim. Maktul ve sanığı evlerinin önünde bıraktım. Abdurrahman ile birlikte oradan ayrıldık. Bir süre sonra maktul beni telefonla aradı ve içki içmeyi teklif etti, ben de kendisine sarhoş olduğunu, daha sonra içebileceğimizi söyledim ve telefonu kapattım. Sonra neler olduğunu bilemiyorum."

Diğer tanık Abdurrahman A. ise olay günü araçla giderken maktul ve sanığın kısık sesle tartıştıklarını, ne söylediklerini anlayamadığını belirtti.

Savcı, açıkladığı mütalaasında, suçun "eşe karşı kasten öldürme" kapsamına girdiğini ancak "haksız tahrik hükümleri" altında işlendiğini belirtetek, sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Şerife Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Şerife Ç. (35), 23 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak'taki evlerinde tartıştığı eşi Ömer Ç'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA