Lima öğrencileri dijital medya okuryazarlığı programını başarıyla tamamladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri bünyesinde yürütülen Lise Vizyon Projesi kapsamında gerçekleştirilen Dijital Medya Okuryazarlığı Programı başarıyla tamamlandı. Dijital dünyada bilinçli ve sorumlu bireyler yetiştirme amacıyla yürütülen program sonunda öğrenciler, TRT onaylı Dijital Medya Okuryazarlığı Belgesi almaya hak kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA) gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Dijital dünyada bilinçli ve sorumlu bireyler yetiştirme amacıyla LİMA Lise Vizyon Projesi kapsamında yürütülen Dijital Medya Okuryazarlığı Programına liseli gençler yoğun ilgi gösterdi.

Dijital çağın gereklilikleri doğrultusunda hazırlanan program ile dijital medya içeriklerinin doğru okunması, yorumlanması ve değerlendirilmesine yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi. Program süreci boyunca katılımcıların dijital dünyada karşılaştıkları içeriklere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmaları, doğru bilgiye ulaşma ve içeriklerin güvenilirliğini sorgulama becerileri kazanmaları amaçlandı.

Medya okuryazarlığı kavramı ve temel ilkelerinin yanı sıra medya türleri, geleneksel ve dijital medyanın işlevleri, dijital medya kullanım alışkanlıkları ve dijital medyanın birey ve toplum üzerindeki etkileri ele alındığı program kapsamında gençler, günlük medya kullanımına ilişkin örnekler üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Eleştirel medya okuryazarlığı, haber ve kaynak güvenilirliği, dezenformasyon ve yanıltıcı içeriklerin ayırt edilmesi, teyit ve doğrulama yöntemleri gibi başlıklara da yer verilen eğitim sürecinde şüpheli haber ve görsellerin analiz edilmesine yönelik uygulamalarla katılımcıların pratik becerilerinin geliştirilmesi sağlandı.

Dijital ayak izi ve mahremiyet, güvenli dijital paylaşım, algı yönetimi, propaganda, siber zorbalık ve dijital etik konularının da ele alındığı program, değerlendirme çalışmaları ve proje sunumlarıyla tamamlandı.

Eğitim süreci boyunca öğrencilerin dijital medya kullanım alışkanlıkları takip edilirken, ekran sürelerinde belirgin bir azalma yaşandığı gözlemlendi.

TİYATRO LİMA'DAN ANLAMLI PERFORMANS: "DİNLE” SAHNELENDİ

Öte yandan LİMA gençlerin sanatsal ve kültürel alanlarda da desteklemeye ve onlara yeni ufuklar açmaya devam ediyor. "Tiyatro Lima” çatısı altında bir araya gelen LİMA Drama Topluluğu öğrencileri tarafından hazırlanan "Dinle” isimli tiyatro oyunu, başarıyla sahnelendi.

Büyük ilgi gören oyunun teması, Hz. Mevlana'nın "Vuslat Gecesi” olarak bilinen Şeb-i Arus'un "kavuşma” anlamından yola çıkılarak kurgulandı. Hz. Mevlana'nın sevgi, birlik ve kardeşlik düşüncesini sahneye taşıyan eser, izleyicileri derin bir içsel yolculuğa davet etti. LİMA öğrencileri, sergiledikleri performansla kadim medeniyetimizin değerlerini sanatın estetiğiyle buluşturdu.

Drama Topluluğu öğrencileri önemli bir sahne deneyimi kazandı. Hazırlık sürecinden itibaren ekip çalışması, disiplin ve sanatsal üretim aşamalarında aktif rol alan gençler, sergiledikleri performansla sanatsal gelişimlerini gözler önüne serdi.

Program sonunda izleyiciler, hem Hz. Mevlana'nın mesajlarını yeniden idrak etme fırsatı buldu hem de gençlerin sanatsal dönüşümüne yakından tanıklık etti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu