Anadolu Kartalı’ndan toplu imza töreni

Konyaspor, 2. Transfer ve Tescil Dönemi’nde şu ana kadar kadrosuna kattığı 4 oyuncu için toplu imza töreni düzenleyecek. Anadolu Kartalı’nın transferleri kısa süre içerisinde tamamlaması ve oyuncuları kamera karşısına geçirmesi bekleniyor.

Konyaspor, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosuna kattığı oyuncular için toplu imza töreni düzenleyecek. Şu ana kadar olan süreçte 4 oyuncuyu renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar; transferi de kısa süre içerisinde tamamlayarak bu oyuncuları kamera karşısına geçirecek. Peki, Konyaspor şu ana kadar olan süreçte kimlerle el sıkıştı? Kimler Anadolu Kartalı'nın radarına girdi? İşte detaylar…

İlk hamle Deniz Türüç

Konyaspor, devre arası transfer dönemindeki ilk hamlesini Başakşehir'in kanadı Deniz Türüç ile yaptı. Yeşil-beyazlılar tecrübeli oyuncuyu şehre davet ederken, kedisiyle resmi sözleşmeyi imzaladı. Türüç, Konyaspor'un Türkiye Kupası'nda oynadığı Antalyaspor maçını da tribünden takip etti.

İkinci hamle Svendsen

Anadolu Kartalı sürecin ikinci hamlesini, Norveç'in Viking takımında forma giyen orta saha oyuncusu Sander Svendsen ile gerçekleştirdi. 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan 28 yaşındaki oyuncu; Anadolu Kartalı'nın bu dönemdeki ilk yabancı takviyesi oldu.

Üçüncü hamle Arif Boşluk

Bu sezon sol bekte ciddi sorunlar yaşayan Konyaspor, buradaki rotasyonu daha da güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar bölgenin adamını Trabzonspor'da buldu. Anadolu Kartalı bordo-mavili ekibin kendi öz kaynağından yetiştirdiği 22 yaşındaki Arif Boşluk'u renklerine bağladı.

Son hamle Berkan Kutlu

Konyaspor, merkez orta saha hamlesini de Berkan Kutlu'dan yana kullandı. Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, Anadolu Kartalı ile her konuda anlaşma sağladı. Berkan, resmi prosedürlerin ardından kendisini yeşil-beyazlı yapan sözleşmeyi imzalayacak. (Hasan Yıldırım)