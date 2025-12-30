GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,03
EURO
50,56
STERLİN
58,20
GRAM
6.224,84
ÇEYREK
10.228,11
YARIM ALTIN
20.356,97
CUMHURİYET ALTINI
40.585,44
SPOR Haberleri

Anadolu Kartalı’ndan toplu imza töreni

Hasan Yıldırım
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Anadolu Kartalı’ndan toplu imza töreni
Konyaspor, 2. Transfer ve Tescil Dönemi’nde şu ana kadar kadrosuna kattığı 4 oyuncu için toplu imza töreni düzenleyecek. Anadolu Kartalı’nın transferleri kısa süre içerisinde tamamlaması ve oyuncuları kamera karşısına geçirmesi bekleniyor.

Konyaspor, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosuna kattığı oyuncular için toplu imza töreni düzenleyecek. Şu ana kadar olan süreçte 4 oyuncuyu renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar; transferi de kısa süre içerisinde tamamlayarak bu oyuncuları kamera karşısına geçirecek. Peki, Konyaspor şu ana kadar olan süreçte kimlerle el sıkıştı? Kimler Anadolu Kartalı'nın radarına girdi? İşte detaylar…

İlk hamle Deniz Türüç

Konyaspor, devre arası transfer dönemindeki ilk hamlesini Başakşehir'in kanadı Deniz Türüç ile yaptı. Yeşil-beyazlılar tecrübeli oyuncuyu şehre davet ederken, kedisiyle resmi sözleşmeyi imzaladı. Türüç, Konyaspor'un Türkiye Kupası'nda oynadığı Antalyaspor maçını da tribünden takip etti.

İkinci hamle Svendsen

Anadolu Kartalı sürecin ikinci hamlesini, Norveç'in Viking takımında forma giyen orta saha oyuncusu Sander Svendsen ile gerçekleştirdi. 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan 28 yaşındaki oyuncu; Anadolu Kartalı'nın bu dönemdeki ilk yabancı takviyesi oldu. 

Üçüncü hamle Arif Boşluk

Bu sezon sol bekte ciddi sorunlar yaşayan Konyaspor, buradaki rotasyonu daha da güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar bölgenin adamını Trabzonspor'da buldu. Anadolu Kartalı bordo-mavili ekibin kendi öz kaynağından yetiştirdiği 22 yaşındaki Arif Boşluk'u renklerine bağladı. 

Son hamle Berkan Kutlu

Konyaspor, merkez orta saha hamlesini de Berkan Kutlu'dan yana kullandı. Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, Anadolu Kartalı ile her konuda anlaşma sağladı. Berkan, resmi prosedürlerin ardından kendisini yeşil-beyazlı yapan sözleşmeyi imzalayacak. (Hasan Yıldırım)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER