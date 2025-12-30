Konyaspor’un transfer rotası

Konyaspor'un transferdeki yeni rotası merak konusu oldu. Sağ kanat Deniz Türüç, orta saha Sander Svendsen, sol bek Arif Boşluk ve orta saha Berkan Kutlu'yu renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, yeni rotasını savunma ve hücum hattına çevirdi.
2 bölge ön planda
Anadolu Kartalı'nın transferdeki yeni rotası belli oldu. Savunmada sorun yaşamak istemeyen yeşil-beyazlılar, sol ayaklı sol stoper ve sol kanat oyuncusuna odaklandı. Yeşil-beyazlı kurmaylar listesindeki oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.
(Ali Asım Erdem)