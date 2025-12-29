GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 29 Aralık 2025

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler 29 Aralık 2025
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 29 Aralık 2025 Pazartesi günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

HÜSEYİN KÜÇÜK

BOĞAZ
06-06-1944

MUSALLA MEZARLIĞI

HASAN HÜSEYİN TEKKABAK

KONYA
10-02-1962

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FERHAT ÇELİK

A.MERNEK
11-09-1955

KARAASLAN MEZARLIĞI

ALİ FİDAN

GÜNEYDERE
11-11-1963

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

BİLAL KORKMAZDAĞ

KONYA
23-11-1973

MUSALLA MEZARLIĞI

FATMA ÖZENER

KAVAK
01-07-1926

ALİYENLER MEZARLIĞI

YETER ALTUNTAŞ

BOYALI
05-06-1941

MUSALLA MEZARLIĞI

HURİYE USLU

EVLİYA TEKKE
03-03-1936

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET BÖYREKKAYA

SELÇUKLU
28-05-2011

İSTİKLAL MEZARLIĞI

İSMET AKKOYUN

AĞABEYLİ
17-04-1942

YAZIR MEZARLIĞI

FUAT ŞEN

KUNDULLU
15-10-1939

YAZIR MEZARLIĞI

HÜSEYİN ÖZKAPLAN

KONYA
20-12-1954

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HASİBE YILDIZ

MERAM
14-08-1996

YEDİLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz.

