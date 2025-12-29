Konya’da bugün vefat edenler 29 Aralık 2025

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
HÜSEYİN KÜÇÜK
|
BOĞAZ
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HASAN HÜSEYİN TEKKABAK
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
FERHAT ÇELİK
|
A.MERNEK
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
ALİ FİDAN
|
GÜNEYDERE
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
BİLAL KORKMAZDAĞ
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
FATMA ÖZENER
|
KAVAK
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
YETER ALTUNTAŞ
|
BOYALI
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HURİYE USLU
|
EVLİYA TEKKE
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MEHMET BÖYREKKAYA
|
SELÇUKLU
|
İSTİKLAL MEZARLIĞI
|
İSMET AKKOYUN
|
AĞABEYLİ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
FUAT ŞEN
|
KUNDULLU
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HÜSEYİN ÖZKAPLAN
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
HASİBE YILDIZ
|
MERAM
|
YEDİLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96