Konya’daki ölümlü kaza! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti: Toprağa verildi

Konya'nın Karatay ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mehmet Böyrekkaya, öğle namazının ardından toprağa verildi. Genç yaşta yaşamını yitiren Böyrekkaya için Karatay İstiklal Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına ailesi, yakınları, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Mehmet Böyrekkaya'nın cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Acı olay, 2 gün önce saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, F.T. (32) yönetimindeki otomobil, sokak üzerinde bisikletiyle ilerleyen 14 yaşındaki Mehmet Böyrekkaya'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Böyrekkaya, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü F.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
(Meltem Aslan)