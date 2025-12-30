GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,03
EURO
50,55
STERLİN
58,21
GRAM
6.222,65
ÇEYREK
10.224,52
YARIM ALTIN
20.349,81
CUMHURİYET ALTINI
40.571,16
KONYA Haberleri

Konya’daki ölümlü kaza! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti: Toprağa verildi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki ölümlü kaza! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti: Toprağa verildi

Konya'nın Karatay ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mehmet Böyrekkaya, öğle namazının ardından toprağa verildi. Genç yaşta yaşamını yitiren Böyrekkaya için Karatay İstiklal Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına ailesi, yakınları, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Mehmet Böyrekkaya'nın cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Acı olay, 2 gün önce saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, F.T. (32) yönetimindeki otomobil, sokak üzerinde bisikletiyle ilerleyen 14 yaşındaki Mehmet Böyrekkaya'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Böyrekkaya, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü F.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER