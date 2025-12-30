Konya’nın bu ilçesinde görsel şölen: Angıt kuşları Düden Gölü’nde
Konya’nın Kulu ilçesindeki Düden Gölü, göç döneminde yaklaşık 5 bin angıt kuşuna ev sahipliği yaparak İç Anadolu’nun önemli kuş göç duraklarından biri olma özelliğini sürdürüyor.
İÇ ANADOLU'NUN ÖNEMLİ GÖÇ DURAĞI
İç Anadolu'nun önemli göç duraklarından biri olan göl, sığ yapısı sayesinde kuşlara kolay beslenme imkanı sunarken, geniş yüzeyiyle de güvenli bir konaklama alanı oluşturuyor.
BESLENME VE DİNLENME İÇİN DOĞAL ALAN
Göç yolculuğu sırasında Düden Gölü'nde mola veren angıtlar, beslenme ve dinlenme ihtiyaçlarını burada karşılıyor. Bir süre gölde konaklayan kuşlar, ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra göç yolculuklarına kaldıkları yerden devam ediyor.
SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE GÖRSEL ŞÖLEN
Özellikle sabah ve akşam saatlerinde göl yüzeyinde yoğunlaşan sürüler, bölgede görsel hareketlilik oluşturuyor.
