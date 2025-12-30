Konya’da 2 ayda 6 milyon toplandı!

Konya'nın Selçuklu İlçe Müftülüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazze için düzenlenen yardım faaliyetlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, hayır çarşısı kermeslerinden ve bağışlardan elde edilen gelirin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtildi.

GAZZE İÇİN HAYIR ÇARŞISI KURULDU

Selçuklu İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarının öncülüğünde, Kasım ve Aralık aylarında "Gazze'ye Umut Ol” adıyla hayır çarşısı kermesleri kuruldu. Kermeslere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve bağışlarıyla büyük destek verdiği ifade edildi.

6 MİLYON 469 BİN TL'Yİ AŞKIN BAĞIŞ TOPLANDI

Düzenlenen kermeslerden ve hayırsever vatandaşların katkılarından Kasım ve Aralık ayın içerisinde elde edilen toplam 6.469.564,93 TL gelirin, Filistinli ihtiyaç sahiplerinin yararına kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Selçuklu Şubesi tarafından teslim alındığı ve yerine ulaştırıldığı bildirildi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR VE DUA

Açıklamada, hayır çarşılarının kurulmasına katkı sunan Kur'an Kursu öğreticileri, cami görevlileri, hayırsever vatandaşlar ve emeği geçen herkese teşekkür edilerek, yapılan yardımların Cenab-ı Hak katında kabul olması temennisinde bulunuldu.

(Meltem Aslan)