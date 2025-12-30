GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,03
EURO
50,55
STERLİN
58,21
GRAM
6.222,65
ÇEYREK
10.224,52
YARIM ALTIN
20.349,81
CUMHURİYET ALTINI
40.571,16
KONYA Haberleri

Konya’da 2 ayda 6 milyon toplandı!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da 2 ayda 6 milyon toplandı!

Konya'nın Selçuklu İlçe Müftülüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazze için düzenlenen yardım faaliyetlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, hayır çarşısı kermeslerinden ve bağışlardan elde edilen gelirin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtildi.

GAZZE İÇİN HAYIR ÇARŞISI KURULDU

Selçuklu İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarının öncülüğünde, Kasım ve Aralık aylarında "Gazze'ye Umut Ol” adıyla hayır çarşısı kermesleri kuruldu. Kermeslere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve bağışlarıyla büyük destek verdiği ifade edildi.

6 MİLYON 469 BİN TL'Yİ AŞKIN BAĞIŞ TOPLANDI

Düzenlenen kermeslerden ve hayırsever vatandaşların katkılarından Kasım ve Aralık ayın içerisinde elde edilen toplam 6.469.564,93 TL gelirin, Filistinli ihtiyaç sahiplerinin yararına kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Selçuklu Şubesi tarafından teslim alındığı ve yerine ulaştırıldığı bildirildi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR VE DUA

Açıklamada, hayır çarşılarının kurulmasına katkı sunan Kur'an Kursu öğreticileri, cami görevlileri, hayırsever vatandaşlar ve emeği geçen herkese teşekkür edilerek, yapılan yardımların Cenab-ı Hak katında kabul olması temennisinde bulunuldu.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER