Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’dan yeni yıl mesajı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kılca mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakırken; yeni bir yılın eşiğine ilk adımı atıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Geride bıraktığımız her yıl, ilçemiz için ortaya koyduğumuz azim ve gayretin birer nişanesidir. Her yeni yıl ise, yeni umutlara, yeni heyecanlara ve yeni hedeflere vesiledir.

2025 yılı ilçemiz için bereketin ve gayretin sembolü oldu. Geride bıraktığımız yıl boyunca her anımızı, ilçemizi daha müreffeh yarınlara taşımak için özveriyle çalışarak geçirdik. İlçemizin her mahallesinde; altyapıdan üstyapıya, eğitimden sosyal hizmetlere, çevreden şehir estetiğine kadar pek çok alanda Karatay'ı daha güçlü yarınlara taşımak adına önemli projeleri hayata geçirdik.

Merkezdeki caddelerimizden kırsaldaki yaylalarımıza kadar uzanan yol yatırımlarımızla Karatay'ın ulaşım omurgasını güçlendirdik. İlçemize değer katan, şehrimizin simgesi hâline gelen modern tesislerimizi hizmete sunduk. Çevreye duyarlı anlayışımızın bir yansıması olan yeni güneş enerji santralimizle sürdürülebilir bir geleceğe güçlü bir adım attık.

Hayatın her alanına dokunan yaşam merkezlerimiz, Türbe Arkası'nda başlattığımız yenileme çalışmalarıyla tarih ve estetiği buluşturan dokunuşlarımız, Karatay Arastamızla ticareti ve kültürü yeniden canlandıran projelerimiz bu gayretin önemli parçaları oldu. Yeşil kuşak parklarımızla nefes alan ortamlar oluşturduk; yeni sağlık tesislerimizle hemşehrilerimizin sağlığına, yeni okullarımız ve spor yatırımlarımızla; istikbalimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yaptık.

Tüm bunları yaparken hiçbir şekilde borçlanmaya gitmeden, tamamen öz kaynaklarımızla gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

İlçemizde gösterdiğimiz bu özveri ile Ekim ayında katıldığımız Dünya Kentsel Ekonomi Forumu'nda "Öncü Şehir” unvanına layık görüldük. Ülkemizde bu ödülü almaya hak kazanan ilk şehir olmak, bizler için ayrıca bir kıvanç vesilesi oldu.

Gayret ve özveri ile dolu heybemize, tecrübemizi ve Karatay'a duyduğumuz derin sevdamızı da ilave ederek; 2026 yılında da ilçemizi çok daha yüksek ufuklara taşımaya devam edeceğiz.

Bizler, Karatay için bugünün ihtiyaçlarıyla yarının vizyonunu buluşturan bir anlayışla çalışıyoruz. İnancımız, emeğimiz ve kıymetli hemşehrilerimizin desteğiyle 2026 yılını da Karatay'ımız adına hizmet ve eser yılına dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız.

Bu kapsamda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; ilçemize katkı sağlayan tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, Konya Büyükşehir Belediyemize ve elini taşın altına koyan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı ifade ediyorum. Bizleri bu yolda asla yalnız bırakmayan, dualarıyla ve destekleriyle yanımızda olan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

2026 yılının tüm dünyada barışa ve kardeşliğe kapı aralamasını, huzur ve esenliğin dalga dalga yayılmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyor; yürek yangınımız Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere; tüm mazlumların refaha kavuştuğu bir yıl diliyorum.

Tüm hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin yeni yılını can-ı gönülden tebrik ediyorum.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu