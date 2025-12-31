GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,16
EURO
50,60
STERLİN
58,06
GRAM
6.233,32
ÇEYREK
10.237,11
YARIM ALTIN
20.374,91
CUMHURİYET ALTINI
40.621,21
KONYA Haberleri

Konya’nın TOKİ kura çekim tarihi belli oldu!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın TOKİ kura çekim tarihi belli oldu!

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Konyalılara büyük bir müjde verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde yürütülen projede önemli bir aşamaya gelindi.

15 BİN 200 KONUT İÇİN KURA HEYECANI

Başkan Özgökçen, paylaşımında 15 Şubat'ta 15 bin 200 konutun kurasının çekileceğini duyurdu. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek. Bu önemli gelişmenin ilk kez kamuoyuyla paylaşıldığını vurgulayan Özgökçen, Konyalı vatandaşların modern ve güvenli yuvalarına kavuşacağını ifade etti.

158 BİNİ AŞKIN BAŞVURU İLE YOĞUN İLGİ

Yüzyılın Konut Projesi'ne Konya'dan 158 bin 761 başvuru yapıldığı açıklandı. Yoğun ilginin, Konyalıların projeye duyduğu güvenin açık göstergesi olduğunu belirten Özgökçen, inşa edilecek konutların huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

"KONYA'MIZA HAYIRLI OLSUN”

Paylaşımında birlik ve heyecan vurgusu yapan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen,

"Konya'mızın çalışkan, yiğit insanları yeni ve modern yuvalarına kavuşacak. Hep birlikte 15 Şubat'ı heyecanla bekliyoruz. Şimdiden yeni evlerimiz Konyalı hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak kura çekimi, Konya'da binlerce ailenin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER