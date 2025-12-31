Konya’nın TOKİ kura çekim tarihi belli oldu!

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Konyalılara büyük bir müjde verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde yürütülen projede önemli bir aşamaya gelindi.

15 BİN 200 KONUT İÇİN KURA HEYECANI

Başkan Özgökçen, paylaşımında 15 Şubat'ta 15 bin 200 konutun kurasının çekileceğini duyurdu. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek. Bu önemli gelişmenin ilk kez kamuoyuyla paylaşıldığını vurgulayan Özgökçen, Konyalı vatandaşların modern ve güvenli yuvalarına kavuşacağını ifade etti.

158 BİNİ AŞKIN BAŞVURU İLE YOĞUN İLGİ

Yüzyılın Konut Projesi'ne Konya'dan 158 bin 761 başvuru yapıldığı açıklandı. Yoğun ilginin, Konyalıların projeye duyduğu güvenin açık göstergesi olduğunu belirten Özgökçen, inşa edilecek konutların huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

"KONYA'MIZA HAYIRLI OLSUN”

Paylaşımında birlik ve heyecan vurgusu yapan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen,

"Konya'mızın çalışkan, yiğit insanları yeni ve modern yuvalarına kavuşacak. Hep birlikte 15 Şubat'ı heyecanla bekliyoruz. Şimdiden yeni evlerimiz Konyalı hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak kura çekimi, Konya'da binlerce ailenin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek.

(Meltem Aslan)