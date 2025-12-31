Konya’da Ebu Ubeyde’nin cenaze namazı kılınacak! Yoğun katılım bekleniyor

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından yapılan duyuruda, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ve hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacağı bildirildi. Etkinliğin, öğle namazının ardından gerçekleştirileceği belirtildi.
ETKİNLİK TARİHİ VE YERİ AÇIKLANDI
Paylaşılan afişe göre gıyabi cenaze namazı, 1 Ocak 2026 Perşembe günü öğle namazını müteakip Kapu Camii'nde kılınacak. Program kapsamında namazın ardından dua edileceği ifade edildi.
Duyuru, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun imzasıyla kamuoyuna sunuldu. Etkinliğe katılımın açık olduğu belirtildi.
(Ali Asım Erdem)