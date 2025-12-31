Tam 18 ton! Konya’nın o ilçesinde paket paket dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere önemli bir destek sağlandı.
18 bin kilogram azkan nohut tohumu dağıtıldı
Proje çerçevesinde Akşehir'de üretim yapan çiftçilere %70 hibe destekli toplam 18.000 kilogram Azkan nohut tohumu teslim edildi. Dağıtım sayesinde üretim maliyetlerinin azaltılması ve çiftçilerin ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor.
TAKE projesi ile tarımsal üretim güçleniyor
TAKE Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla;
Üretimde kullanılan tohum maliyetlerinin düşürülmesi ve çiftçilerin desteklenmesi,
Hastalık ve zararlılara dayanıklı tohumluk kullanımının yaygınlaştırılması,
Nadasa bırakılan veya atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması,
Bitkisel üretimin artırılması ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Atıl araziler üretime kazandırılıyor
Boş, nadasa bırakılan ya da atıl durumdaki tarım alanlarının; uygun münavebe planları ve doğru ekim yöntemleri uygulanarak stratejik ürünlerin üretiminde değerlendirilmesi, projenin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
Çiftçilere destek sürecek
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilerin Bakanlık tarafından desteklenen projelerden en üst düzeyde faydalanabilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.
(Berna Ata)