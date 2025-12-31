Konya trafiğinde yeni dönem! 5 kritik kavşakta EDS-4 sistemi devrede
Konya’da karayolu kullanıcılarının can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik akışını disipline etmek amacıyla kurulan EDS-4 Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemleri (KİTS), 1 Ocak 2026 itibarıyla faaliyete geçecek. Şehrin en yoğun 5 kavşağında 20 farklı yöne kurulan sistemle, kural ihlallerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, trafik güvenliğini tehlikeye atan unsurları minimize etmek ve suça karışan araçları anında tespit etmek amacıyla "EDS-4 KİTS Projesi" tamamlandı. Modern teknolojiyle donatılan sistemlerin kurulum süreci sona ererken, sistemin aktif hale geleceği tarih netleşti.
5 KRİTİK KAVŞAKTA EDS-4 SİSTEMİ DEVREDE!
Toplamda 5 stratejik kavşakta, 20 farklı yöne hitap edecek şekilde konumlandırılan yeni nesil kırmızı ışık ihlal tespit sistemleri şu noktalarda hizmet verecek:
Fetih Caddesi - Aslanlı Kışla Caddesi Kavşağı
Adana Çevre Yolu Caddesi - Küçükkumköprü Caddesi Kavşağı
Adana Çevre Yolu Caddesi - Büyükkumköprü Caddesi Kavşağı
Antalya Çevre Yolu Caddesi - Abdürreşit Caddesi Kavşağı
Antalya Çevre Yolu Caddesi - Hasanköy Caddesi Kavşağı
KONYA TRAFİĞİNDE YENİ DÖNEM
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sistemin 01.01.2026 tarihi itibarıyla kesintisiz olarak çalışmaya başlayacağı belirtildi. Özellikle kavşaklarda yaşanan kazaların önüne geçilmesi hedeflenirken, vatandaşların idari para cezalarıyla karşı karşıya kalmamaları için kırmızı ışık kurallarına azami hassasiyet göstermeleri istendi.
Yeni sistemle birlikte ihlal yapan araçlar yüksek çözünürlüklü kameralarla anlık olarak kayıt altına alınacak ve cezai işlemler bu görüntüler üzerinden gerçekleştirilecek.
