KONYA Haberleri

Konya’da okullar tatil mi, son durum ne? 31 Aralık Konya kar tatili için gözler Valilik’te!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da okullar tatil mi, son durum ne? 31 Aralık Konya kar tatili için gözler Valilik’te!

İç Anadolu'nun kış şartlarıyla bilinen şehirlerinden Konya'da kış etkisini artırdı. Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski, "Konya'da bugün okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle yüksek kesimler ve çevre ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Konya Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya odaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Konya ve çevresi için yaptığı yoğun kar yağışı ve don uyarılarının ardından kar yağışı kentte etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski artarken, gözler olası bir tatil kararına çevrildi. Konya Valiliği, kar kalınlığı ve yol durumunu ekipler aracılığıyla anlık olarak takip ediyor.

Peki, 31 Aralık Çarşamba günü Konya'da okullar tatil mi?

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Konya Valiliği tarafından açıklanmış, il genelini kapsayan resmi bir okul tatili kararı bulunmamaktadır.

Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesi ve risk oluşturması durumunda alınacak olası tatil kararı, Valilik tarafından resmi kanallar aracılığıyla duyurulacaktır. Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

1 İLÇEDE OKULLAR TATİL 

Taşkent Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risklere karşı tedbir amacıyla ilçedeki tüm okullarda 31 Aralık 2025 Çarşamba (bugün) günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlık açıklamasında ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

 

