Konya’daki en büyük hastanenin başhekimi değişti!

Konya’nın en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan Konya Şehir Hastanesinde başhekim değişikliği gerçekleşti.

Konya Şehir Hastanesi Başhekimliğinde görev değişimi yaşandı. Hastanenin yeni Başhekimi olarak Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Çiçek atandı.

İl Sağlık Müdürü ve başkanlardan yeni Başhekim'e ziyaret

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, hizmet başkanlarıyla birlikte yeni Başhekim Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Çiçek'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette, hastanenin mevcut durumu, sunulan sağlık hizmetleri ve geleceğe yönelik planlamalar hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Yavuz, Başhekim Çiçek'e yeni görevinde başarılar dileyerek, sağlık hizmetlerinin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu. Konya Şehir Hastanesi'nin kısa sayılabilecek bir süre içerisinde Konya'nın lokomotif hastanesi konumuna geldiğini vurgulayan Doç. Dr. Yavuz, "Şehir Hastanemizin her alanda öncü bir sağlık merkezi olması için hastane yöneticilerimizle birlikte yeni projelerimizle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Şehir Hastanemiz, Konya ve bölge sağlığı adına önemli hizmetlere imza atmaya 2026 yılında da devam edecektir” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Çiçek ise destekleri ve iyi dilekleri için İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz'a teşekkür ederek, nitelikli ve etkin sağlık hizmeti sunmak için ekip olarak özveriyle çalışacaklarını ifade etti.

