Başkan Altay yılın son gününde hafızlık öğrencileriyle bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Ferhan Anne Erkek Hafızlık Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek, yılın son gününde öğrencilerle bir araya geldi. Hafızlık öğrencileriyle sohbet eden Başkan Altay, Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek için gösterdikleri gayretten dolayı hepsini tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Ferhan Anne Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Yılın son gününde hafızlık öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Altay, gençlerle sohbet ederek eğitimlerine dair bilgi aldı.

Başkan Altay, manevi eğitimin önemine dikkati çekerek, "Gençlerin o kadar çok ilgileneceği şey varken Kur'an ile ilgilenmeleri çok kıymetli, takdire şayan. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Gençlerin başarılarının devamını temenni eden Başkan Altay, Kur'an-ı Kerim öğrenmeye yönelik gösterdikleri gayretten dolayı öğrencileri ve bu yolda emek veren herkesi tebrik etti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu