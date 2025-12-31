GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,16
EURO
50,60
STERLİN
58,06
GRAM
6.233,32
ÇEYREK
10.237,11
YARIM ALTIN
20.374,91
CUMHURİYET ALTINI
40.621,21
KONYA Haberleri

Konya’da berber fiyatlarına zam geldi!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da berber fiyatlarına zam geldi!

Konya'da erkek berberleri için zam yapıldı. Güncellenen fiyat tarifesinin, yeni yıl itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklandı. Artan maliyetler nedeniyle yapılan fiyat düzenlemesiyle birlikte berber hizmetlerinde yeni dönem başlıyor.

YENİ TARİFE 2026'DA GEÇERLİ OLACAK

Konya Berberler Odası tarafından açıklanan yeni fiyat tarifesinin 2026 yılı itibarıyla geçerli olacağı belirtildi. Ancak bazı berberlerin, artan maliyetler nedeniyle tarifeyi yeni yıl öncesinde uygulamaya başladığı ifade edildi.

SAÇ VE SAKAL TRAŞI 1000 LİRAYA ÇIKTI

Açıklanan yeni fiyatlara göre saç kesimi ve sakal traşı ücreti bin liraya yükseldi. Saç kesimi 700 lira olurken, saç yıkama ve şekil verme ücreti 400 lira olarak belirlendi.

Diğer güncel fiyatlar ise şu şekilde açıklandı:

Saç yıkama, sakal traşı ve fön: 500 lira

Çocuk saç kesimi: 500 lira

Sakal traşı: 400 lira

Sakal düzeltme: 200 lira

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER