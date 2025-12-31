Valilik ve AKOM bugün için saat verdi! Kar yeniden başlayacak

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için bu gece kar uyarısında bulundu.

"İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?" sorusunun cevabına AKOM'dan yanıt geldi.

SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINA DÜŞECEK

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgalarının etkisi altına giren megakentte, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek.

Bugün itibarıyla kuzeyli yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre arasında esen sert rüzgarlar şehri etkisi altına alırken, gün içerisinde sıcaklıkların 6 derece civarına yükselmesi bekleniyor.KARLA

KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI

Sıcakların akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek gece yarısı 1 derecelere kadar gerileyeceği kentte, kuzey ve kuzey batı bölgeleri başta olmak üzere, aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Özellikle akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batı bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının, 3 ve 6 Ocak hariç, 14 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği bekleniyor.

Hava tahminlerini bildiren AKOM, gizli buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği, kentte akşam saatlerinden itibaren kar yağışı görülebileceğini belirterek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir. Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik ilçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer'in kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: AA