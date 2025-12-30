GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
İstanbul’da kar yağışı etkili oldu

İstanbul’da kar yağışı etkili oldu
İstanbul genelinde etkili olan yağış, kentin yüksek kesimleri ile bazı bölgelerinde yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bıraktı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığının düştüğü megakentte, akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava bazı bölgelerde kara dönüştü.

Avrupa Yakası'nda özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Sultangazi'de araçların üzerinde ince kar tabakası oluştu.

Başakşehir, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde de zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda beyaz kar örtüsü oluşmaya başladı.

Kar yağışının etkisiyle bazı vatandaşlar kısa süreli zorluk yaşarken, bazıları ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Kar yağışı, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Silivri bölgelerinde de etkili oluyor.

Kentin önemli turistik merkezlerinden biri olan Beyoğlu Taksim bölgesinde de karla karışık yağmur etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda ise Çekmeköy, Beykoz, Kartal ve Ümraniye bölgelerinde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

Kaynak: AA

