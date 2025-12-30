İskender Ertuş: “Terörsüz Türkiye Sürecinde Devletimizin Yanındayız’’

Doğu ve Güneydoğu Anadolu kanaat önderleri ve Ertoşi Aşireti Lideri İskender Ertuş, Terörsüz Türkiye Platformu tarafından Ankara'da düzenlenen "Kardeşlik Programı”na katıldı.

Programda bir konuşma yapan Ertuş, Ertoşi Aşireti'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük ve en güçlü aşiretlerinden biri olduğunu belirterek, aşiretin Türkiye'nin yanı sıra İran, Irak ve Suriye'de yaşayan yaklaşık 7 milyonluk bir nüfusa sahip olduğunu ifade etti.

Son 48 yıllık süreçte aşiretler arasında yaklaşık 300 şehit verdiklerini dile getiren Ertuş, Türkiye'nin millî bütünlüğünün her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı. Konuşmasında, "Bu sürece Türkiye'nin millî birliği için geldik. Türkiye Devleti güçlü bir devlettir. Bizler devletimizle kader birliği yapmış bir milletiz” ifadelerini kullandı.

Ailesinden de şehitler verdiğini belirten Ertuş, "Şehitlerimiz arasında üç amca oğlum bulunmaktadır. Biz devletimiz ve milletimiz için varız. Devletimizin yetkili kurumlarına güveniyoruz” dedi.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Ertuş, devletin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Gerekirse daha fazla bedel ödemeye de hazırız. Amacımız, terörsüz bir Türkiye ve kalıcı barışın sağlanmasıdır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürecin mimarları olduğunu hatırlatan Ertuş, Türkiye'nin bölgesel gücüne vurgu yaptı. Osmanlı döneminden bu yana devletle kader birliği içinde olduklarını ifade eden Ertuş, büyük dedesi Hasan Bey'in Hamidiye Alayları'nda komutanlık yaptığını ve ülkenin savunmasında önemli rol üstlendiğini söyledi.

Konuşmasını, "Canımızla ve malımızla devletimizin yanındayız. Türkiye için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” sözleriyle tamamladı

